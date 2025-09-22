Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:00
24.769 +0,58%
Dow Jones 21:00
46.407 +0,20%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,17%

Ibex 35 chiude a 15.082,5 Euro

In breve, Finanza
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,17% e archivia la seduta a 15.082,5 Euro.
