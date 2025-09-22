Milano
17:35
42.423
+0,26%
Nasdaq
21:00
24.769
+0,58%
Dow Jones
21:00
46.407
+0,20%
Londra
17:35
9.227
+0,11%
Francoforte
17:35
23.527
-0,48%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 21.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,17%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,17%
Ibex 35 chiude a 15.082,5 Euro
In breve
,
Finanza
22 settembre 2025 - 17.53
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,17% e archivia la seduta a 15.082,5 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,90%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,65%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,02%)
Argomenti trattati
Madrid
(56)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-1,17%
Altre notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,09%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,07%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,23%)
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,20%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,49%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto