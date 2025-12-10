Milano
10:01
43.382
-0,44%
Nasdaq
9-dic
25.669
0,00%
Dow Jones
9-dic
47.560
-0,38%
Londra
10:01
9.650
+0,09%
Francoforte
9:59
24.082
-0,34%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.17
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,25%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,25%)
Ibex 35 scambia in avvio a 16.692,9 Euro
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 09.18
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,25%, dopo aver aperto a 16.692,9 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1232)
·
Madrid
(66)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,18%
