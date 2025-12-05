Milano 17:35
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,35%

Ibex 35 chiude a 16.688,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,35%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,35% e archivia la seduta a 16.688,5 Euro.
