Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:12
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:12
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,27%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.124,2 Euro

Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,27%, dopo aver aperto a 17.124,2 Euro.
