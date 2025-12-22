Milano
17:35
44.594
-0,37%
Nasdaq
21:12
25.451
+0,41%
Dow Jones
21:12
48.384
+0,52%
Londra
17:35
9.866
-0,32%
Francoforte
17:35
24.284
-0,02%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 21.29
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,27%)
Ibex 35 scambia in avvio a 17.124,2 Euro
In breve
,
Finanza
22 dicembre 2025 - 09.18
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,27%, dopo aver aperto a 17.124,2 Euro.
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,07%
