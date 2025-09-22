Francoforte: positiva la giornata per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V
, con una variazione percentuale del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +0,05% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 78,47 Euro. Supporto a 76,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)