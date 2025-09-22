Milano 13:06
42.240 -0,17%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:06
9.224 +0,08%
Francoforte 13:06
23.484 -0,66%

Francoforte: positiva la giornata per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V, con una variazione percentuale del 2,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +0,05% del Germany MDAX).


Lo scenario di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 78,47 Euro. Supporto a 76,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
