Francoforte: Renk, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Renk
, che tratta in rialzo del 3,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Renk
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,99%, rispetto a -0,4% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 73,76 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 71,04. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)