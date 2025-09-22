Milano 13:06
Francoforte: Renk, quotazioni alle stelle

Francoforte: Renk, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Renk, che tratta in rialzo del 3,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Renk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,99%, rispetto a -0,4% del Germany MDAX).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 73,76 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 71,04. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,39.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
