Francoforte: positiva la giornata per Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk, che avanza bene del 3,72%.

Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Renk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,48.

