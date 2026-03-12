Francoforte: positiva la giornata per Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk
, che avanza bene del 3,72%.
Lo scenario su base settimanale di Renk
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Renk
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)