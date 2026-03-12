Francoforte: positiva la giornata per Renk

Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 3,72%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)