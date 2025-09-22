Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore della Mercedes
, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.
L'andamento della casa d'auto di Stoccarda
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo di Mercedes-Benz
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50,76 Euro. Primo supporto individuato a 49,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 51,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)