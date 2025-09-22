Milano 13:07
Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore della Mercedes, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.

L'andamento della casa d'auto di Stoccarda nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro di medio periodo di Mercedes-Benz ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50,76 Euro. Primo supporto individuato a 49,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 51,72.

