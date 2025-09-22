Milano 13:07
42.238 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:08
9.221 +0,04%
Francoforte 13:07
23.483 -0,66%

Londra: balza in avanti Rio Tinto

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Rio Tinto
Seduta positiva per il Gruppo minerario anglo-australiano, che avanza bene del 2,08%.
Condividi
```