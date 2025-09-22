Milano 13:08
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:08
9.221 +0,04%
Francoforte 13:08
23.486 -0,65%

Londra: exploit di Endeavour Mining

Brilla l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano con un aumento del 4,46%.
