Milano 13:09
42.230 -0,19%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:09
9.220 +0,04%
Francoforte 13:08
23.486 -0,65%

Madrid: andamento negativo per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per BBVA
Rosso per Banco di Bilbao, che sta segnando un calo del 2,59%.
Condividi
```