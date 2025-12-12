BBVA, partnership con OpenAI per ridefinire operazioni con intelligenza artificiale

BBVA

(Teleborsa) -hanno siglato una. L'accordo, annunciato da Carlos Torres Vila, Presidente di BBVA, e Sam Altman, CEO e Co-fondatore di OpenAI, arriva dopo quasi due anni di lavoro congiunto e si configura come una collaborazione strategica, con i team di OpenAI e BBVA impegnati nel perseguire obiettivi condivisi e nel realizzare investimenti comuni. OpenAI contribuirà ad accelerare la strategia di IA di BBVA, attraverso cui la banca intende trasformare l'esperienza dei clienti e, al contempo, introdurre nuovi modi di lavorare e ottimizzare le operazioni interne."Siamo stati pionieri nella trasformazione digitale e mobile e ora entriamo nell'era dell'IA con un'ambizione ancora maggiore - ha dichiarato- La nostra partnership con OpenAI rafforza e accelera l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale in tutte le attività della banca, con l'obiettivo di creare un'esperienza bancaria più intelligente, proattiva e completamente personalizzata, capace di anticipare le esigenze di ogni cliente".BBVA avrà, incluse competenze specialistiche e modelli all'avanguardia, e collaborerà direttamente con i team di ingegneri, ricercatori e sviluppatori dell'azienda.Tra le diverse aree di lavoro l'accordo punta alla creazione di unin grado di supportare i clienti nella gestione finanziaria quotidiana, stabilendo un nuovo standard di coinvolgimento e offrendo al contempo un livello di servizio fortemente distintivo. Inoltre, le due aziende svilupperanno congiuntamente altre soluzioni per aiutare i gestori delle relazioni a servire i clienti in modo completamente personalizzato.OpenAI e BBVA collaboreranno anche alla costruzione die trasformare le operazioni della banca in ambiti critici come lo sviluppo di software o le attività quotidiane dei dipendenti. Tra le iniziative figura la creazione di un "alter ego" digitale, un secondo sé proattivo che apprende il modo di lavorare di ciascun dipendente, ricorda i progetti e può svolgere attività con la loro autorizzazione e supervisione.