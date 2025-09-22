Milano 13:09
42.230 -0,19%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:09
9.220 +0,04%
Francoforte 13:09
23.485 -0,65%

Madrid: senza freni Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: senza freni Indra
Prepotente rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.
Condividi
```