Manovra, calo tasse e pace fiscale: Giorgetti fissa le priorità

(Teleborsa) -che sbarcherà il 20 ottobre in Parlamento con a pace fiscale (rottamazione, sulla quale la Lega è in pressing da tempo) e calo delle aliquote Irpef per il ceto medio che viaggiano di pari passo. Le due misure costerebbero circa 4 miliardi (minimo 2,5 per l'Irpef a seconda della fascia di reddito, 1,5-2 miliardi di copertura per la pace fiscale).L'obiettivo ribadito da Pontida dal ministro dell'Economia,, è quello di portare avanti le due misure insieme, questo anche se il costo sarebbe salato. Ma Giorgetti, forte anche dalla recente promozione di Fitch e sperando che la Bce metta mano ai tassi di interesse per far calare il costo di rimborso del debito liberando risorse preziose, ribadisce che il governo è "responsabile" e comunque lui stesso sente "la responsabilità pesante di custodire i risparmi".Intanto, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Salvini, torna a spingere sulle banche:invece che guadagnare 46 miliardi per distribuirsi i dividendi, ne guadagneranno 42 o 43 e non credo che qualcuno nei palazzi della finanza avrà difficoltà a fare la spesa. Chi può deve dare una mano, ad esempio aiutando il ministro per un piano casaE, nel trattempo, rilancia: l'obiettivo è estendere la flat tax a tutti i lavoratori e cancellare 170 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. Certo è che un quadro più chiaro dello spazio di manovra dell'esecutivo si avrà oggi quando l'Istat diffonderà il quadro dei conti economici nazionali. Numeri, nero su bianco, che serviranno per definire le stime del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), la vecchia Nadef, che quest'anno, attesa in Parlameto per il 2 ottobre, dovrebbe contenere anche