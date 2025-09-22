Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:03
24.764 +0,56%
Dow Jones 21:03
46.415 +0,22%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: andamento negativo per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale di sicurezza informatica, con una flessione del 2,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,74%, rispetto a +2,27% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di CrowdStrike Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 497,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 486,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 509.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
