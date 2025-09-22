New York: andamento negativo per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale di sicurezza informatica
, con una flessione del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,74%, rispetto a +2,27% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di CrowdStrike Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 497,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 486,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 509.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)