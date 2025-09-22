New York: balza in avanti Trade Desk

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

Nasdaq 100

Trade Desk

indice dei titoli tecnologici USA

Trade Desk

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,79%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,33 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,41. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,96.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)