New York: scambi negativi per United Airlines Holdings

holding di compagnie aeree

United Airlines Holdings

S&P-500

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,39%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 105,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 100,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 110,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)