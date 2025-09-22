Milano
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 21.25
Oro: 3.740,82 dollari alle 19:30
Finanza
22 settembre 2025 - 19.30
L'Oro vale 3.740,82 dollari l'oncia (+1,51%) alle 19:30.
Gold Spot
+1,71%
