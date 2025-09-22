Milano 13:14
42.185 -0,30%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:14
9.221 +0,05%
Francoforte 13:14
23.465 -0,74%

Piazza Affari: scambi in positivo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Giornata di guadagni per il comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 73.979,76 punti.
