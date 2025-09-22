Porsche Automobil Holding in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding impegnata nel settore automobilistico
, che soffre con un calo del 5,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Porsche Automobil Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Porsche Automobil Holding
evidenzia un declino dei corsi verso area 32,93 Euro con prima area di resistenza vista a 33,89. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)