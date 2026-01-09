Settore auto europeo, Barclays: view negativa fino al 2026 per venti contrari e valutazioni elevate

Porsche

(Teleborsa) - In un suo recente report,ha ribadito la sua ", dati i persistenti venti contrari strutturali e le valutazioni elevate".La banca di affari riconosce che "attualmente ci sono diverse storie di ripresa/autosufficienza tra i costruttori OEM dell'UE, ma anche con utili normalizzati per il 2027 la maggior parte dei livelli di valutazione si attesta ben al di sopra delle medie storiche".Tra gli "ostacoli strutturali" Barclays vede che "l'rimane il principale ostacolo per gli OEM tedeschi, e icontinueranno a gravare sull'EBIT margin di 100-150 punti base". Tuttavia, anche "iUE, la crescentedegli OEM cinesi nell'UE e in America Latina, la debolezza deinell'UE e la debolezza della domanda globale dihanno contribuito ad aumentare gli ostacoli e hanno causatoda parte degli OEM UE intorno alla fase del".Nel complesso, "il potenziale di rialzo deldovrebbe rimanere difficile da ottenere nel 2026, ilsarà un ostacolo e larichiederà alla fine vendite dipiù diluitive in Europa, quindi gran parte della crescita degli utili 2026/27 dovrà derivare da tagli ai costi/autofinanziamento".Guardando ai singoli titoli, Barclays ha ridottoda EqualWeight a UnderWeight;sono confermate a EqualWeight;resta UnderWeight eè confermata OverWeight.i preferiti tra gli OEM.