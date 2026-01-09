Milano 15:28
45.706 +0,07%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 15:28
10.103 +0,58%
Francoforte 15:27
25.270 +0,57%

Settore auto europeo, Barclays: view negativa fino al 2026 per venti contrari e valutazioni elevate

Finanza, Industria
Settore auto europeo, Barclays: view negativa fino al 2026 per venti contrari e valutazioni elevate
(Teleborsa) - In un suo recente report, Barclays ha ribadito la sua "visione negativa del settore automobilistico europeo fino al 2026, dati i persistenti venti contrari strutturali e le valutazioni elevate".

La banca di affari riconosce che "attualmente ci sono diverse storie di ripresa/autosufficienza tra i costruttori OEM dell'UE, ma anche con utili normalizzati per il 2027 la maggior parte dei livelli di valutazione si attesta ben al di sopra delle medie storiche".

Tra gli "ostacoli strutturali" Barclays vede che "l'erosione del pool di profitti in Cina rimane il principale ostacolo per gli OEM tedeschi, e i dazi statunitensi continueranno a gravare sull'EBIT margin di 100-150 punti base". Tuttavia, anche "i prezzi UE, la crescente concorrenza degli OEM cinesi nell'UE e in America Latina, la debolezza dei veicoli commerciali leggeri nell'UE e la debolezza della domanda globale di veicoli di lusso hanno contribuito ad aumentare gli ostacoli e hanno causato profit warning da parte degli OEM UE intorno alla fase del terzo trimestre".

Nel complesso, "il potenziale di rialzo del mix prezzi-volume dovrebbe rimanere difficile da ottenere nel 2026, il cambio sarà un ostacolo e la regolamentazione richiederà alla fine vendite di veicoli elettrici a batteria più diluitive in Europa, quindi gran parte della crescita degli utili 2026/27 dovrà derivare da tagli ai costi/autofinanziamento".

Guardando ai singoli titoli, Barclays ha ridotto Porsche e BMW da EqualWeight a UnderWeight; Mercedes-Benz e Stellantis sono confermate a EqualWeight; Porsche Automobil Holding resta UnderWeight e Renault è confermata OverWeight. Ferrari e Volkswagen i preferiti tra gli OEM.
Condividi
```