Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di camion e autobus
, che tratta con una perdita del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Daimler Truck Holding
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,46 Euro e primo supporto individuato a 39,61. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)