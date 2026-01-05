Milano 14:52
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di camion e autobus, che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,64 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38. L'equilibrata forza rialzista di Daimler Truck Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 39,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
