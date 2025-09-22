RemTech Expo 2025 chiude in crescita: oltre 18 mila presenze stimate

(Teleborsa) -evento diarchivia un'edizione in crescita, che consolida il ruolo di hub tecnologico ambientale dove l'innovazione si traduce in cantieri e policy. Secondo le stime preliminari dell'organizzazione, le presenze hanno sfiorato quota 18 mila, circa il 20% in più rispetto al 2024, anno che aveva registrato 15 mila visitatori e oltre 370 brand espositori. Un risultato trainato da un programma ad alta densità tecnico-istituzionale e da nuove alleanze su bonifiche, sicurezza delle infrastrutture, economia circolare e, per la prima volta, space economy."I territori chiedono soluzioni. In questi giorni abbiamo messo a terra strumenti concreti, dal primo Rapporto economico sulle bonifiche alla prevenzione del rischio, dalla circolarità alla space economy, per passare dai dati alle decisioni. È la traiettoria che continueremo a seguire, quella della prevenzione, qualità delle opere,e della rigenerazione" affermaA suggello dell'edizione, la cornice istituzionale si è confermata all'altezza: al taglio del nastro è intervenuto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,; accanto a lui, la Presidenza del Consiglio con il Sottosegretarioe il Parlamento con, presidente della Commissione bicamerale sugli illeciti ambientali. Nel quadro promosso dalla CEI sul decennale della Laudato si' ha portato il proprio contributo anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.la presentazione del primo Rapporto sul mercato delle bonifiche, che perimetra dimensione economica, filiera e fabbisogni d'investimento del settore; e il Libro Bianco ANSFISA su dissesto e infrastrutture di trasporto, che sposta l'asse dalla rincorsa alle emergenze alla prevenzione strutturale (governance, priorità, comunicazione del rischio). Sul fronte circolarità, RemTech ha ufficializzato la partnership strategica con AMA S.p.A. per progetti di tracciabilità, riciclo avanzato e sinergie con l'edilizia, dallo scarto al capitale circolare.Novità 2025, l'approdo dell'ha dato centralità alla space economy, evidenziando il ruolo dei dati satellitari per monitoraggio e prevenzione; nello stesso solco, la presenza delle delegazioni di Marocco, Egitto, Etiopia, Uganda, Ruanda, Messico e Ucraina ha allargato l'orizzonte internazionale, attivando cooperazioni su tecnologia, formazione e investimenti. A chiudere il cerchio con un prezioso apporto valoriale, la voce della CEI che nell'anno del decennale della Laudato si' ha ricomposto il nesso salute-ambiente-lavoro, ribadendo che "tutto è connesso" e che innovazione e responsabilità devono procedere insieme."Remtech è diventato un prezioso scrigno di conoscenza e competenza accumulata in anni di studi e confronti di alto livello fra imprese, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e studiosi, che in occasione dell'evento in presenza si apre, condividendo il sapere. Ora tocca all'uomo farne tesoro e applicare questo patrimonio di conoscenza che, tramite nuovi strumenti e soluzioni innovative ha l'occasione di proseguire il lavoro al fine di migliorare sempre più le condizioni del nostro pianeta" dichiaraAl termine della sua XIX edizione,lascia in eredità strumenti operativi e una traiettoria chiara: misurare per decidere, prevenire per risparmiare, innovare per rigenerare. Nei prossimi mesi la rete di RemTech Europe proseguirà con la pubblicazione degli atti e il lavoro dei tavoli tecnici, assicurando continuità al dialogo tra amministrazioni, imprese e ricerca, mentre la piattaforma manterrà aperti i canali di confronto avviati in fiera e online.