USA, ADP: a febbraio occupazione settore privato aumenta di 63 mila unità, oltre le attese

(Teleborsa) -. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 63 mila posti di lavoro, dopo i +11 mila del mese precedente (rivisto da 22mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 50 mila unità.È quanto indica il report della(ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei(+47 mila), e da un incremento più contenuto nel settore della produzione di beni (+16.000), con un calo nel manifatturiero (-5 mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitari (+58 mila), seguito da Information (+11 mila), altri servizi (+6 mila),servizi finanziari (+2 mila) e Leisure/hospitality (+1 mila), che hanno più che compensato il calo nei segmenti(-30 mila) e Trade/transportation/utilities (+1 mila)., lehanno registrato il maggiore incremento di posti di lavoro, pari a 60 mila unità, l'industria di grandi dimensioni ha visto un incremento di 10 mila unità , mentre le imprese di medie dimensioni registrano un calo di 7 mila unità.