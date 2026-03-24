Egomnia in perdita per 222 mila euro nel 2025. Debito sopra 1 milione

(Teleborsa) - Egomnia , società attiva nel settore ICT e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale (EGM PRO), ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 1,47 milioni di euro, in calo del 21% rispetto agli 1,86 milioni del 2024 per effetto della contrazione dei ricavi registrata nel settore del gioco pubblico lecito.



L'EBITDA è negativo per 82 mila euro, con una riduzione di 295 mila euro rispetto al dato 2024. Il risultato è stato influenzato in modo dalle attività di sviluppo commerciale e dalla preparazione all'avvio dei servizi necessari alla partecipazione e all'aggiudicazione di due importanti gare d'appalto per i prossimi tre anni per un valore complessivo, in termini di ricavi, pari a 4,135 milioni di euro. L'EBIT è negativo per 190 mila euro, rispetto ai 114 mila euro del 2024. La perdita è di 222 mila euro, rispetto all'utile di 75 mila euro l'anno prima.



L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 1,013 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto ai 962 mila euro al 30 giugno 2025 e del 28% rispetto ai 790 mila euro del 2024, a seguito dell'apertura di un nuovo finanziamento.

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