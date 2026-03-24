iliad Italia, anche nel 2025 al primo posto per crescita netta di utenti, +918 mila nel mobile

(Teleborsa) - Nel 2025 iliad Italia ha superato la soglia dei 13 milioni di utenti tra mobile e fisso, rafforzando il proprio ruolo nel panorama nazionale e confermandosi un brand che sempre più utenti riconoscono vicino alle proprie esigenze. Nel segmento mobile, l’operatore consolida ulteriormente la propria leadership per crescita nel mercato: è al primo posto per crescita netta di utenti, mantenendo questo primato per otto anni consecutivi. Il 2025 si chiude con circa 12,6 milioni di utenti mobile e un saldo positivo di 918 mila nuovi utenti nel corso dell’anno. iliad si conferma protagonista della crescita anche nel segmento FTTH con 146 mila nuovi utenti nell’ultimo anno, raggiungendo un totale di 496 mila utenti fibra.



La dinamica positiva del business si riflette nei principali indicatori finanziari: al 31 dicembre 2025, il fatturato di iliad Italia si attesta a 1 miliardo e 249 milioni di euro, in crescita su base annua del 9,0%, mentre l’EBITDAaL raggiunge 390 milioni, con un aumento del 26,8%.



In forte espansione anche il free cash flow operativo che arriva a 120 milioni, più che triplicato rispetto al 2024; le attività mobile di iliad hanno generato un free cash flow operativo di 176 milioni di euro, a conferma della crescente capacità di iliad di generare risorse da reinvestire nel Paese, a supporto della digitalizzazione e dello sviluppo di reti sempre più efficienti.



“Il 2025 si conferma un anno di importanti risultati per iliad in Italia. Abbiamo superato i 13 milioni di utenti tra mobile e fisso e più che triplicato il free cash flow operativo.”, dichiara l'Ad Benedetto Levi. “In un contesto di mercato particolarmente competitivo, continuiamo a crescere grazie a una strategia chiara: innovazione, efficienza e un’attenzione costante alla qualità del servizio. Ogni passo che facciamo rafforza il nostro ruolo come operatore telefonico sempre più vicino alle esigenze degli utenti".

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