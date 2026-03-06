Banca Popolare di Cortona, margine di interesse e di intermediazione in calo nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda della Banca Popolare di Cortona
ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025. In buona evidenza il prodotto bancario
, che sale del 4,30%, sia come raccolta diretta
(+2,08%) che indiretta
(+15,82%), e anche negli impieghi
(+0,65%).
Sul fronte della solidità patrimoniale
gli indici di Vigilanza CET 1
, TIER 1
e Total Capital
, raggiungono la misura del 20,29% (nel 2024 la misura era del 18,08%) ben al di sopra
dei coefficienti minimi regolamentari.
Il patrimonio netto
raggiunge la misura di euro 44.780 mila, in progresso del 6,38% rispetto al dato 2024; allo stesso modo anche i Fondi Propri
registrano un importante progresso, pari al 5,33%, traguardando la misura di euro 43.985 mila.
Si mantiene sempre disteso il profilo della liquidità
con gli indicatori LCR
e NSFR
ben al di sopra
del livello minimo (100%) indicato dalla Vigilanza. In particolare, l’indice LCR si attesta al 582,05% (nel 2024 era al 514,60%), mentre l’indice NSFR si attesta
al 173,16% (nel 2024 era al 171,52%).
Il totale attivo
si attesta ad euro 562.653 mila, in incremento del 2,13% rispetto al valore 2024 di euro 550.925 mila.
Il risultato economico è ampiamente positivo con un utile netto
di euro 4.042 mila, in riduzione
rispetto al valore 2024 (euro 4.255 mila). Il margine di interesse
fa registrare una variazione negativa, pari al –17,80% attribuibile alle variazioni negative nei tassi di riferimento; in crescita le commissioni nette
+1,48%. Il margine di intermediazione
ammonta ad euro 20.206, in diminuzione del 8,80% rispetto al valore 2024 (euro 22.153).
Sul fronte dei costi, l’aggregato dei costi operativi
registra un leggero decremento, -0,25% rispetto al valore 2024. Il cost/income ratio
, passa dal 54,18% del 2024 al 59,25%, rimanendo comunque su una buona misura.
Il valore della redditività complessiva
registra una variazione negativa passando da euro 4.412 mila del 2024 ad euro 4.030 mila del 2025.
Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci un dividendo di euro 1,00 per azione
, pari a quello dello scorso anno.