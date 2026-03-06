Banca Popolare di Cortona, margine di interesse e di intermediazione in calo nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda dellaha approvato il bilancio dell’esercizio 2025. In buona evidenza il, che sale del 4,30%, sia come(+2,08%) che(+15,82%), e anche negli(+0,65%).Sul fronte dellagli indici di Vigilanza, raggiungono la misura del 20,29% (nel 2024 la misura era del 18,08%) ben al didei coefficienti minimi regolamentari.Ilraggiunge la misura di euro 44.780 mila, in progresso del 6,38% rispetto al dato 2024; allo stesso modo anche iregistrano un importante progresso, pari al 5,33%, traguardando la misura di euro 43.985 mila.Si mantiene sempre disteso il profilo dellacon gli indicatoriben al didel livello minimo (100%) indicato dalla Vigilanza. In particolare, l’indice LCR si attesta al 582,05% (nel 2024 era al 514,60%), mentre l’indice NSFR si attestaal 173,16% (nel 2024 era al 171,52%).Ilsi attesta ad euro 562.653 mila, in incremento del 2,13% rispetto al valore 2024 di euro 550.925 mila.Il risultato economico è ampiamente positivo con undi euro 4.042 mila, inrispetto al valore 2024 (euro 4.255 mila). Ilfa registrare una variazione negativa, pari al –17,80% attribuibile alle variazioni negative nei tassi di riferimento; in crescita le+1,48%. Ilammonta ad euro 20.206, in diminuzione del 8,80% rispetto al valore 2024 (euro 22.153).Sul fronte dei costi, l’aggregato deiregistra un leggero decremento, -0,25% rispetto al valore 2024. Il, passa dal 54,18% del 2024 al 59,25%, rimanendo comunque su una buona misura.Il valore dellaregistra una variazione negativa passando da euro 4.412 mila del 2024 ad euro 4.030 mila del 2025.Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci un, pari a quello dello scorso anno.