UPB, trasmessi al Mef i rilevi al quadro macroeconomico tendenziale del DPFP

(Teleborsa) - L’(UPB), nel quadro della procedura prevista nel protocollo d’intesa col Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) in vista della predisposizione del prossimo documento programmatico del Governo (DPFP), ha trasmesso i proprirelativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio, inviato dal MEF lo scorso 16 settembre.La prossima settimana seguirà la decisione dell’UPB rispetto alladel quadro macroeconomico tendenziale (che riflette l’andamento dell’economia in assenza di nuovi interventi di finanza pubblica) e successivamente sarà valutato il, che incorpora gli effetti degli interventi che verranno definiti con la prossima legge di bilancio.Sulla base di quanto stabilito dalle attuali norme italiane ed europee, l’UPB è chiamato a una valutazione indipendente dellecontenute nei documenti programmatici del Governo. La procedura è finalizzata a limitare ilche previsioni eccessivamente ottimistiche sull’andamento dell’economia possano pregiudicare la credibilità dei conti pubblici.Il processo di validazione, secondo modalità concordate con il MEF, si articola in: trasmissione dal MEF all’UPB del quadro macroeconomico provvisorio; eventuale formulazione di rilievi da parte dell’UPB; eventuale invio da parte del MEF all’UPB della versione modificata del quadro macroeconomico; validazione finale dell’UPB, che può essere positiva o negativa.Ledell’UPB sono rese note, con pubblicazione sul sito web, solo dopo la trasmissione da parte del Governo al Parlamento del documento programmatico a cui si riferiscono.