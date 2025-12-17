Eurozona, inflazione novembre rivista al ribasso al 2,1%

(Teleborsa) - Rivista leggermente al ribasso l'inflazione dell'Eurozona del mese di novembre 2025. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,1% su base tendenziale, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente e nella stima preliminare.Su base mensile, si registra un decremento dello 0,3%, come indicato nella prima lettura, rispetto al +0,2% del mese precedente.L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è ststa confermata al 2,4% su base annua, come da stima preliminare ed in linea con il mese precedente. La variazione mensile è pari a -0,5%, uguale alla stima iniziale ed al mese prima.L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,4% tendenziale, in linea con la stima preliminare ed il mese precedente. La variazione mensile è confermata a -0,4% dal +0,2% precedente.