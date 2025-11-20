Milano 17:35
MEF, il 25 novembre in asta BTP Short Term e BTPEi per 4,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 4,5 miliardi di euro di BTP Short Term e BTPEi. I titoli vanno in asta martedì 25 novembre 2025. La data di regolamento è giovedì 27 novembre 2025.

In particolare, vanno in asta 1,5-2 miliardi di euro di BTP Short Term con scadenza 26/08/2027 e cedola annuale al 2,10%, 0,75-1 miliardi di euro di BTP€i 5 Anni con scadenza 15/08/2031 e cedola annuale all'1,10%, 1,25-1,5 miliardi di euro di BTP€i 15 Anni con scadenza 15/05/2039 e cedola annuale al 2,40%.
