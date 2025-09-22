WattWeCan con reale Mutua per donare due e-bike a casaOz

(Teleborsa) - WattWeCan
, progetto itinerante di solidarietà
nato per dare un aiuto a chi ha più bisogno, torna con una nuova iniziativa al Cheese di Bra
, l'evento internazionale dedicato al latte ed ai formaggi organizzato da Slowfood, in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni
.
In occasione dell'edizione 2025 di Cheese, una cyclette interattiva
trasformerà l’energia dei visitatori in un gesto concreto di solidarietà
, donando 1 punto per ogni 10 kcal bruciate
.
Aal raggiungimento di 1828 punti totali, Reale Mutua donerà due e-bike a CasaOz
, una casa per bambini malati o con disabilità e per le loro famiglie, a sostegno delle sue attività sociali.