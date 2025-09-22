Milano 13:16
WattWeCan con reale Mutua per donare due e-bike a casaOz

Economia, Sostenibilità
(Teleborsa) - WattWeCan, progetto itinerante di solidarietà nato per dare un aiuto a chi ha più bisogno, torna con una nuova iniziativa al Cheese di Bra, l'evento internazionale dedicato al latte ed ai formaggi organizzato da Slowfood, in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni.

In occasione dell'edizione 2025 di Cheese, una cyclette interattiva trasformerà l’energia dei visitatori in un gesto concreto di solidarietà, donando 1 punto per ogni 10 kcal bruciate.

Aal raggiungimento di 1828 punti totali, Reale Mutua donerà due e-bike a CasaOz, una casa per bambini malati o con disabilità e per le loro famiglie, a sostegno delle sue attività sociali.
