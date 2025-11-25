Enpaia, nel 2024 avanzo sale a 22,8 milioni di euro: patrimonio a 2,1 miliardi

(Teleborsa) - Lanella Relazione Annuale 2025, presentata al Senato, ha evidenziato un avanzo 2024 di(in aumento rispetto ai 16,2 milioni del 2023) e un patrimonio di, con oltre 41.000 iscritti attivi e più di 9.000 imprese del settore agricolo coinvolte."Enpaia presenta due anime: una previdenziale e un'altra da investitore istituzionale. Si tratta della casa del welfare agricolo, che contiene una molteplicità di funzioni. Vogliamo però estendere questo perimetro, arrivando a internalizzare le attività di previdenza complementare. Ciò può avvenire anche perché quello agricolo è un comparto assolutamente sano, che può ancora sprigionare potenzialità significative. Un altro auspicio è quello di entrare in qualità di casse di previdenza dentro il capitale di Cdp, come avviene per le fondazioni bancarie. Nel complesso, stiamo rafforzando gli investimenti in economia reale perché questo genere di azione consente di consolidare e rafforzare il profilo strutturale di Enpaia", ha dichiarato il presidenteLa Fondazione ha portato avanti, inoltre, il potenziamento del, con previdenza complementare, sanità integrativa e programmi di formazione, mantenendo un approccio prudente e diversificato alla gestione, che includedinell’economia reale.Il rapporto fotografa anche la ripresa dell’nel 2025: produzione in crescita dell’1,4% in volume e 2,2% in valore, valore aggiunto a(+9%) ein aumento del 12,5%, trainato da filiere ad alto valore e rinnovabili.L’Osservatorio Enpaia–Censis ha segnalato un comparto in trasformazione: oltre l’80% dei nuovi iscritti sono, cresce la presenza di imprese guidate dae aumenta la domanda di sicurezza e welfare.NelEnpaia ha fatto sapere che investirà su digitalizzazione, welfare integrato e transizione verde, rafforzando un modello previdenziale inclusivo e sostenibile.