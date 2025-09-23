Amazon, rivede strategia nell'alimentare: chiuderà tutti i supermercati Fresh nel Regno Unito

Amazon

(Teleborsa) -ha dichiarato in un post sul blog di martedì di prepararsi a, "a seguito di un'attenta valutazione delle operazioni aziendali e delle notevoli opportunità di crescita nelle consegne online". Cinque dei punti vendita Fresh dovrebbero essere convertiti in negozi Whole Foods, ha affermato Amazon.Amazon ha aperto il suo primo punto vendita Fresh al di fuori degli Stati Uniti, a Londra, nel, circa un anno dopo il debutto del concept store nel quartiere Woodland Hills di Los Angeles. I punti vendita Fresh offrono prezzi più bassi e più articoli per il mercato di massa rispetto a Whole Foods, la catena di supermercati di lusso acquisita da Amazon per 13,7 miliardi di dollari nel 2017. Molti dei punti vendita dispongono anche della tecnologia "Just Walk Out" di Amazon, senza cassiere.Il ritiro dei punti vendita Fresh nel Regno Unito arriva mentre Amazon continua a rivedere le sue ambizioni nel settore alimentare. L'azienda hadella sua catena di supermercati Fresh e dei negozi senza cassiere negli Stati Uniti. Mantiene ancora 500 punti vendita Whole Foods e ha aperto mini punti vendita Whole Foods "daily shop" a New York.Martedì l'azienda ha anche annunciato che prevede di offrire la, compresi gli articoli deperibili, nel Regno Unito a partire dal