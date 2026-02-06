Milano 17:06
45.906 +0,19%
Nasdaq 17:06
24.873 +1,32%
Dow Jones 17:06
49.804 +1,83%
Londra 17:06
10.376 +0,65%
Francoforte 17:06
24.711 +0,90%

New York: prevalgono le vendite su Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Amazon
Si muove in perdita il colosso dell'e-commerce, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,91% sui valori precedenti.
Condividi
```