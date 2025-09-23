Boeing propone rimedi per ottenere ok UE su acquisto Spirit AeroSystems

Boeing

Spirit AeroSystems Holdings

(Teleborsa) -ha avanzato proposte all’Unione Europea nel tentativo di ottenere l’approvazione per la sua acquisizione da 4,7 miliardi di dollari diLa Commissione Europea ha stabilito una nuova scadenza per la revisione, al 14 ottobre, dopo che Boeing ha offerto nuovi impegni nell'operazione, ma al momento non sono stati resi noti.Boeing ha accettato di riacquistare Spirit AeroSystems per 37,25 dollari per azione, in una transazione interamente in azioni, a luglio 2024.L’accordo ha valutato il fornitore a 4,7 miliardi di dollari, con un valore totale della transazione di 8,3 miliardi di dollari includendo il debito netto di Spirit.