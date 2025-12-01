Fervi, OPA volontaria conclusa: revoca dalle negoziazioni da oggi

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (OPA
) promossa da Seconda (“Offerente”), avente ad oggetto massime n. 286.190 azioni ordinarie di Fervi
, alla data del Documento di Offerta pari all’11,27% del capitale sociale dell’Emittente, la società rende noto che "con riferimento ai risultati definitivi delle adesioni all’Offerta e all’esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento dell’Obbligo di Acquisto, aventi ad oggetto la totalità delle n. 130.100 Azioni ancora detenute dal mercato corrispondenti al 5,12% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente ha depositato in data odierna la somma di Euro 2.114.125,00 corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso BPER Banca".
Tale ammontare, precisa una nota, risulta dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.
In data odierna avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all’Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L’obbligo di pagamento del predetto corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue.
Decorso il termine di prescrizione quinquennale, i titolari delle Azioni Residue che non ne abbiano fatto richiesta perderanno il diritto di
ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.
La nota ricorda, infine, che Borsa Italiana, essendosi verificati i presupposti regolamentari, con avviso n. 52323 del 20 novembre 2025 ha disposto la sospensione delle Azioni dell’Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 27 e del 28 novembre 2025 e la revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 1° dicembre 2025 (“Delisting”).