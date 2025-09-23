Milano 9:26
42.320 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:26
9.247 +0,22%
23.629 +0,43%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,97%

L'Indice Hang Seng termina a 26.089,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,97%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,97% e chiude a 26.089,91 punti.
Condividi
```