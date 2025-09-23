Milano
17:35
42.478
+0,13%
Nasdaq
21:59
24.581
-0,73%
Dow Jones
21:59
46.292
-0,19%
Londra
17:35
9.223
-0,04%
Francoforte
17:35
23.611
+0,36%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 22.16
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,54% alle 19:30
Il Nasdaq-100 scambia a 24.627,91 punti
In breve
,
Finanza
23 settembre 2025 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,54% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.627,91 punti.
Argomenti trattati
USA
(342)
·
Nasdaq 100
(101)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,73%
