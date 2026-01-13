Milano
17:35
45.525
-0,45%
Nasdaq
22:00
25.742
-0,18%
Dow Jones
22:01
49.192
-0,80%
Londra
17:35
10.137
-0,03%
Francoforte
17:35
25.421
+0,06%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 22.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29% alle 19:30
Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.713,92 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,29% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.713,92 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,58%
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,20% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,20% alle 10:30
Argomenti trattati
USA
(311)
·
Nasdaq 100
(100)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,18%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,32% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,27% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,39% alle 03:50
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,24%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto