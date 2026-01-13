Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.713,92 punti

L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,29% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.713,92 punti.
