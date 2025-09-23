Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 18:21
46.419 +0,08%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,04%

L'indice dei colossi USA esordisce a 46.364,11 punti

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,04%, a quota 46.364,11 in apertura.
