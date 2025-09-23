Milano 14:15
Francoforte: Aixtron, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per Aixtron, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,21%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Aixtron mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15,44 Euro. Rischio di discesa fino a 14,57 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 16,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
