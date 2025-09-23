Milano 14:15
42.569 +0,34%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:15
9.241 +0,15%
Francoforte 14:15
23.618 +0,39%

Francoforte: andamento negativo per Ionos

Seduta in ribasso per Ionos, che mostra un decremento del 2,62%.
