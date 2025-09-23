Milano 14:16
42.580 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:16
9.241 +0,16%
Francoforte 14:16
23.620 +0,40%

Francoforte: andamento sostenuto per K+S

Seduta positiva per Kali und Salz, che avanza bene del 2,35%.
