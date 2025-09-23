Milano 14:16
42.580 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:16
9.241 +0,16%
Francoforte 14:16
23.620 +0,40%

Francoforte: balza in avanti Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Traton
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Traton, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Traton evidenzia un declino dei corsi verso area 29,53 Euro con prima area di resistenza vista a 30,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```