Francoforte: balza in avanti Traton

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Traton
, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Traton
evidenzia un declino dei corsi verso area 29,53 Euro con prima area di resistenza vista a 30,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)