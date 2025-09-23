Milano 14:18
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:18
9.243 +0,17%
Francoforte 14:18
23.625 +0,42%

Francoforte: performance negativa per United Internet

(Teleborsa) - Ribasso per United Internet, che presenta una flessione dell'1,83%.

Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di United Internet. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,31 Euro. Primo supporto visto a 26,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
