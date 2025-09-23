Francoforte: scambi al rialzo per Porsche Automobil Holding

holding impegnata nel settore automobilistico

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,08%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,55 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 33,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)