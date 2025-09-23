Milano 14:20
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:20
9.243 +0,18%
Francoforte 14:20
23.622 +0,40%

Londra: andamento sostenuto per Smiths Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,45%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smiths Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Smiths Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,2 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,1.

