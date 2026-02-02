Londra: andamento sostenuto per Compass Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nella ristorazione
, che avanza bene dell'1,92%.
La tendenza ad una settimana di Compass Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Compass Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,06 sterline con area di resistenza individuata a quota 22,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)