Londra: mette il turbo Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che tratta in rialzo del 19,51%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Kingfisher
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,88%, rispetto a -0,33% del principale indice della Borsa di Londra
).
Il quadro di medio periodo di Kingfisher
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,061 sterline. Primo supporto individuato a 2,926. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,196.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)